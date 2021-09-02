شاهد – منى فاروق وشيماء وأفلامهما الإباحية إلى الواجهة من جديد

بيروت - أسيل الاحمر - ألقت الشرطة المصرية القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج بعد الفيديو الإباحي الجنسي الذي جمعهما مع المخرج خالد يوسف.

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وبعد القاء القبض عليهما أطلت كل منهما بفيديو، وعبّرتا عن حزتهما وندمها من تسريب الفيديو، وأكدتا في الوقت نفسه بأن خالد يوسف تزوّجها بشكل عرفي.

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اليوم، عادت أفلام منى وشيماء الإباحية إلى لواجهة من جديد، بعدما رفضت محكمة الجنح الإستئناف المقدم من شيما الحاج ومنى فاروق المقدم منهما في قضية الفيديوهات الفاضحة مع خالد يوسف. وقررت المحكمة تجديد سجنهما لـ 45 يوماً على ذمة التحقيقات.