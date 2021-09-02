انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة اشترى ملياردير سعودي اعتزالها وارتداءها الحجاب بقصرين و 18 مليون جنيه .. والمفاجأة من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فنانة مصرية، سطعت في سماء الفن في مصر والوطن العربي، وحظيت أعماله بشهرة واسعة بين الجماهير، لتفاجىء الجمهور في النهاية بقرار صادم وهو اعتزالها الفن، وارتداء الحجاب.

والفنانة التي نتحدث عنها هي النجمة جيهان نصر، والتي نالت شهرة واسعة بموهبتها وجمالها، حيث بدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل في مجال الاعلانات، ثم إقتحمت عالم التمثيل.

ومن أشهر أعمال جيهان نصر، مسرحية بهلول في إسطنبول مع النجم الكوميدي الكبير سمير غانم، بالإضافة إلى تقديمها فوازير رمضان.

وتعرفت نصر، على الملياردير السعودي سعود الشربتلي، والذى طلب من سمير غانم أن يتوسط بينهما ليطلب يدها، وقدم لها مهر 18 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى قصر في كندا وأخر في لندن، و طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للأسرة في ذلك الوقت.

ووافقت جيهان نصر على طلب الزواج، واعتزلت بعدها التمثيل، كما ارتدت الحجاب، وأنجبت منه ثلاث بنات وولد