انت الان تتابع خبر شقيقة حسن الرداد تخطف أنظار المصريين بجمالها الفرعوني الخارق في أول ظهور لها .. كأنها ملكة جمال الأرض !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك النجم المصري حسن الرداد، متابعيه عبر حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة بدا فيها مع شقيقته نيبال، مهنئاً إياها بعيد ميلادها، وأرفق الصورة بالتعليق: "أختي وبنتي ونور عيني، كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي".

شارك النجم المصري حسن الرداد، متابعيه عبر حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة بدا فيها مع شقيقته نيبال، مهنئاً إياها بعيد ميلادها، وأرفق الصورة بالتعليق: "أختي وبنتي ونور عيني، كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي".

واختتم حسن الرداد كلماته بالدعاء لشقيقته إذ قال: "ربنا يخليكي ليّ ويحقق لك كل اللي بتتمنيه".

يُذكر أن هذه هي أول كلمات مختلفة يقولها حسن الرداد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ رحيل حماته الفنانة دلال عبد العزيز، حيث اقتصر حسابه على هذه مواقع على نشر أدعية وآيات قرآنية وذكريات مع من فارقوا الحياة.

ويشارك الرداد في فيلم جديد بعنوان «تحت تهديد السلاح» ولم يستكمل تصويره بعد بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها هو وزوجته إيمي سمير غانم، منذ رحيل والديها دلال عبد العزيز وسمير غانم.