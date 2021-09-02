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بصدر مكشوف وشورت فاضح.. نانسي عجرم تفجر الأنترنت بصور صادمة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/02 الساعة 05:30 صباحاً (عمار النجار )

بعد نجاح حفلتها الاخيرة في تركيا، إستطاعت النجمة نانسي عجرم أن تستغل تواجدها في أنطاليا للترفيه وقضاء إجازة بعيداً عن العمل. ونشرت نانسي عبر "ستوري" حسابها على إنستغرام صورة من أحد المنتجعات السياحية في أنطاليا، وبدت فيها بإطلالة صيفية جذابة، حيث إرتدت شورت "جينز" وتوب حمراء.

 

 

 

وكذلك تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي في 2 أيلول المقبل في منطقة الساحل الشمالي في مصر، وستقدّم خلاله باقة متنوعة من أغاني ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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