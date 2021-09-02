انت الان تتابع خبر ظهرت كأنها حورية من الجنة وقتلت نساء الكون بجمالها .. طبيبة عراقية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الشديد ، وأمير سعودي يعرض عليها مليون دولار للزواج منه ..اتفرج الصور التي اذهلت الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت طبيبة عراقية كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء أمس الأحد، الأنظار من الحدث نفسه بجمالها وحُسنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” لـ طبيبة عراقية حسناء شاركت بالوقفة الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار مجلس الوزراء باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”.

وأشاد الناشطون بجمال الطبيبة العراقية الطبيعي دون تكلف أو مساحيق مكياج، أو عمليات تجميل، متغزلين بجمالها الذي وصفوه بأنه “علاج لوحده”، وأكد آخرون أنها لو كانت في بلادهم لتم تعيينها في أعلى المراتب بوزارة الصحة.

وشارك عشرات الأطباء العراقيين في وقفة احتجاجية بالعاصمة بغداد، للمطالبة بحمايتهم، وتعيين الخريجين الجدد منهم.

ووقف نحو 100 طبيب من مختلف المحافظات أمام مبنى وزارة الصحة العراقية ببغداد، إضافةً إلى نقابة الأطباء العراقية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد حذرت من هجرة الأطباء العراقيين إلى الخارج جراء تكرار الاعتداءات عليهم في وقت يكافح فيه البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تتحدث عن تقدم امير سعودي لخطبة الطبيبة العراقية وعرضه مليون دولار مهرا لها.