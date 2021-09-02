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عــاجل.. الموت يفجع الفنانة الشهيرة دنيا بطمة قبل قليل .. وزوجها محمد الترك يصاب بالجنون .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - فجعت الفنانة المغربية دنيا_بطمة بوفاة عمّها شقيق والدها في المغرب لأسباب لم تذكرها.

 

 

أعلنت الخبر بنفسها، وكتبت بحزنٍ: (ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية  سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان”

 

 


وتابعت: (الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة)

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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