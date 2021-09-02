انت الان تتابع خبر نجوى كرم تقهر عريسها الملياردير الإماراتي و تظهر مع طليقها بصورة صادمة وغير متوقعة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر المنتج الفني يوسف حرب صورة عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها داخل الطائرة إلى جانب الفنانة نانسي عجرم والفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين والفنان نادر الأتات، وذلك خلال عودتهم إلى بيروت.

وكان النجوم قد شاركوا في حفلات "ستارز اون بورد" التي أقيمت مؤخرا في انطاليا التركية.

والمنتج يوسف حرب هو طليق الفنانة نجوى كرم.

يُذكر أنّ نجوى كرم أعلنت في عام 2000 زواجها من حرب الذي كان متزوجاً ولديه 3 أطفال، ووقع الطلاق بينهما بعد عامين.

وتردد مؤخرا ان نجوى ستدخل القفص الذهبي في شهر أيلول الحالي حيث ستتزوج من رجل أعمال إماراتي يُدعى عمر الدهماني، الا ان الأخيرة لم تعلّق على هذه الأخبار.