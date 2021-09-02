انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الوسط الفني.. هذا ماحدث للفنانة الشهيرة ياسمين عبد العزيز وابكى كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تسريب الكثير من شائعات الوفاة عن رحيل عدد من نجوم الفن أبرزعهم الزعيم عادل إمام والفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشهدت الساعات الماضية أخبار صدمت عن وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز والزعيم عادل إمام، ولكن ماهي سوى ساعات حتى اتضحت حقيقة هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة.

وفاة ياسمين عبد العزيز

حيث كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز، حقيقة وفاة شقيقتة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات سويسرا، معلقا على ما تداولته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الدقائق الماضية حول وفاة شقيقته، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك: «حسبنا الله ونعم الوكيل، هاتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان».

وفي خطوة مفاجئة، حذف وائل عبد العزيز المنشور، ووضع بدلا منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبد العزيز قبل تفاقم وضعها الصحي، وتقول فيها: «لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله».