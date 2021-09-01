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للكبار وبس – اتفرج سما المصري نزلت المايوه وأظهرت مؤخرتها العريانة

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عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو جديد للراقصة المصرية سما المصري، تظهر فيه تسبح بالمايوه الأسود البكيني، وهناك من يُصورها فيديو من بعيد.

قالت المصري في الفيديو أنها تستمتع بالمياه وتجيد السباحة، وظهرت في إحدى اللقطات تُنزل المايوه لتظهر مؤخرتها أمام الجمهور.

ومن المعروف أن سما تتباهى بمؤخرتها وتعتبرها ثروتها الأساسية التي تجني من ورائها الأموال، لذا تستعرضها بشكل إباحي يومياً عبر السوشيال ميديا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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