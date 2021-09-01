انت الان تتابع خبر تسريب صورة جريئة لـ نسرين طافش من على سرير النوم وفخذيها في العراء.. والمتابعين يفقدون صوابهم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت النجمة السورية نسرين طافش جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، عرضتها للانتقاد واللوم من قبل البعض.

ونشرت نسرين طافش من خلال حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي روب الحمام أو ما يعرف بـ “البرنص”، ومستلقية على السرير كاشفة عن أقدامها وركبتيها، وتتناول قهوتها والبسمة مرتسمة على وجهها.

وعلقت الفنانة السورية على الصورة التي نشرتها بحكمة قالت فيها: “في السكون غناء جميل، في الصمت دهشة أصوات، حين تجلس وتصمت تخترع أوتاراً جديدة، أنا أمنح نفسي جرعة صحية من الوقت الهادئ باستمرار”.

وتعرضت نسرين طافش لموجة حادة من الانتقادات لظهورها على متابعيها بهذه الإطلالة، معتبرين أن هذا الظهور شخصي ولا يجوز استعراضه على العام، وكان من بين التعليقات، “حلوة كتير بس شو داعي لجلسة التصوير بروب الحمام”، “حاجتك تغري العالم”، “شو استفدتي بس طليتي للعالم بروب الحمام، والله مو حلوة بحقك الله يهديكِ”، “مو ناقص الفنانات بقى غير يتصوروا بالتواليت”، “عقبال حمام عرسك”.