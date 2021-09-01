انت الان تتابع خبر في مشهد إغراء.. ميريام فارس بحمالة صدر والجمهور يفقد الوعي .. "خلصوا فلوسها"! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جموعة صُور لها من أجواء العطلة الصيفية التي تقضيها بصحبة عائلتها، وأثارت ميريام فارس الصدمة بعد ظهورها في الصور مرتدية حمالة الصدر الخاصة بالسباحة، وتنورة صيفية بخصر عالي، باللون الأبيض، وغطت وجهها بطاقية كبيرة.

وتسببت صور ميريام فارس بموجة غضب واسعة بين المتابعين، ورواد مواقع التواصل الذين اعتبروا اطلالتها جريئة جدا، وجاءت التعليقات حادة من قبل البعض،ومن بين التعليقات كتب أحدهم: “تغطي الوجه وتورينا الصدر”.

يذكر ان ميريام فارس قد احتفلت مؤخرا بعيد زواجها الـ 7 من رجل الأعمال اللبناني داني متري، والذي أنجبت منه طفلين هما “جايدين وديف”، ونشرت مجموعة من صور الحفل وهي ترتدي فستان ابيض صيفي مفتوح من منطقة الصدر، وظهرت أسرتها وهم يعانقون بعضهم من أمام أحد الشواطئ، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أثنوا على جمالها متمنين السعادة لها مع زوجها وأولادها.

كما نشرت ميريام فارس بوقت سابق عدة صُور أطلت فيها وهي ترتدي ملابس السباحة وببطن منفوخ أثناء فترات مختلفة من الحمل، وذلك إحتفالا بعيد ميلاد نجلها الأصغر “ديف”، وتسببت الصور بالكثير من الضجة والإنتقاد من قبل المتابعين، حيث ان اطلالتها واستعراض بطنها بملابس السباحة كان جريئ ومبالغ فيه.