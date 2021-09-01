انت الان تتابع خبر بعد أيام على زفاف نجم طيور الجنة الوليد مقداد.. الجمهور مصدوم من هذا النبأ الصادم بشأن ماحدث لزوجة خالد مقداد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تفُت أيام قليلة على زفاف نجم قناة طيور الجنة الوليد المقداد الأسطوري، إلا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوالده رجل الأعمال خالد مقداد وزوجته مروة.

حيث أكد رواد التواصل أن الأب أعلن خبر حمل زوجته، بعد أيام قليلة جداً من زواج نجلهما الوليد، مما فجر حالة من الفضول لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين بحثوا عن حقيقة الخبر.

والتعليق الأكثر تداولا من الصورة، هو التعليق بإعلان حمل مروة مقداد، التي احتفلت بزواج ابنها قبل أسبوع من الآن، الذي قيل فيه: “انتهينا من قصة عرس وليد والخبر الجديد صدمة.. خالد مقداد يعلن عن طفل جديد سينضم إليهم بعد تسعة أشهر”.

وتفاوتت التعليقات على الصورة في مختلف المواقع والصفحات، فهناك من أكد الخبر ودعا لهما بالذرية الصالحة، وآخرون كذبوا الخبر وقالوا إنها شائعة، بينما سخر البعض من الخبر وتعاملوا معه على أنه مزحة.

وبالبحث حول حقيقة الخبر، تبين أن خالد مقداد لم يعلن عن حمل زوجته مروة مؤخراً وبعد زفاف الوليد المقداد نجله، ولم يحدث أن نشر صورة حديثة جمعته بزوجته وكتب عليها أنهما في انتظار مولود جديد.