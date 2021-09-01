انت الان تتابع خبر هل تذكرون الفتاة السعودية مقتحمة رقصة العرضة في الباحة بملابس محرمة؟ .. شاهدوا كيف كان مصيرها وماذا قالت في رسالتها الأخيرة بشأن صورها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفتاة التي اقتحمت رقصة العرضة في الباحة، عن السبب الذي دفعها لفعل ذلك، ووجهت في الوقت نفسه رسالة لمن صورها ونشر مقطعها بمواقع التواصل.

مجرد تحدي

وأوضحت الفتاة في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، أنها اقتحمت رقصة العرضة في الباحة لأنه “كان مجرد تحدي.. سويته بطريقة غلط”.

وأضافت: “ما لأي أحد الحق يصورني ويسوي تشهير ويفتروا عليَّ بدون أي حق أو برهان، اللي صوروني وأشك إنها بنت ما لها أي حق تصورني”.

العباية انفتحت

وتابعت الفتاة مقتحمة رقصة العرضة في الباحة موجهة حديثها لمن صورتها: “تسوين زوم وتكبري فوكس، والعباية انفتحت، نزلي الكاميرا أو احذفي نهاية المقطع”.