انت الان تتابع خبر بعد ظهورها بدون حمالة صدر.. نسرين طافش تفجر الانترنت بأنوثتها الطاغية ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية نسرين طافش، بعد لحظات من نشرها على حسابها. حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

ظهرت نسرين طافش من خلال الصورة وهي ترتدي فستان طويل منقوش بالورد بدون حمالة صدر مع ظهر مفتوح يظهر أنوثتها الطاغية. وعلقت على الصورة قائلة: “أنا لست افكاري ولست مشاعري ولست مفاهيمي ولست تجاربي ولست محتوى حياتي، بل انا الحياة، انا الفضاء الذي يحدث به كل شي انا الوعي، انا الان أنا الكينونة”.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الذين امطروها بكلمات من الغزل والاعجاب.





تنشغل السورية نسرين طافش، حاليًا في تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل المصري “الوجه الآخر”، الذي تقوم ببطولته أمام النجم المصري “ماجد المصري”.





خلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصري شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.



يذكر أن آخر الأعمال للفنانة السورية نسرين طافش، هو مشاركتها في مسلسل “ختم النمر” الذي عرض عبر قناة‎ .ON ‎