انت الان تتابع خبر العين تصيب زوجة نجم طيور الجنة في مقتل بعد أيام من زفافها.. أغمي عليها بشكل مفاجئ والوليد مقداد ينهار خوفا عليها..«فيديو صادم» والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلن نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد، تعرضت زوجة نور دغسان للإغماء بشكل مفاجئ، أثناء اجراء العملية الثانية لعيونها.

وكان الوليد مقداد قد طلب الدعاء لزوجته نور، وقال في تغريدة على حسابه يوم أمس الإثنين : "دعواتكم لنور، راح تساوي عملية ثانية في عيونها، بحبك كثير سلامتك يا روحي".

أما اليوم فقد نشر الوليد صورة ليد نور وعلق عليها بقوله:"نور زوجتي وحبيبتي بالعمليات، دعواتكم لها تقوم بالسلامة، يارب ياشافي يامعافي عافي نور بأقرب وقت.

وفي تغريدة ثالثة أثارت خوف وقلق الجمهور، قال الوليد :"بشكل مفاجئ زوجتي نور يغمى عليها، يارب دعواتكم لها حاليا بالمستشفى".

وابدى المتابعين خوفهم وقلقهم على نور، وشاركو الوليد حزنه وخوفه من خلال التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل، معتبرين أن ما حدث لنور قد يكون سببه عين أصابتها في حفل زفافهم الذي أقيم الأسبوع الماضي وتداولته معظم وسائل الإعلام العربية.

يذكر أن الوليد كان قد كشف يوم امس اثناء زيارته لمنزل والدة أن زوجته نور أجرت العملية الجراحية الأولى لعيونها، ولم يكشف مزيدا من التفاصيل.