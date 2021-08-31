انت الان تتابع خبر يسرا تعترف بدون خجل: انسجمت مع عادل إمام وفقدت السيطرة على نفسي وتعرضت للسب والشتم بسبب هذا المشهد (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفنانة الكبيرة يسرا أن أكثر الأفلام التي تحب شكلها فيها هي أفلام: الإرهاب، طيور الظلام، الوردة الحمراء، ودنتيلا، ومسلسل شربات لوز.

وتابعت يسرا خلال حوارها مع “أبلة فاهيتا” على قناة ON: أن هناك الكثير من المشاهد التي أعادت تصويرها أكثر من مرة بسبب دخولها في نوبة ضحك، ومن بين تلك المشاهد، مشهد جمعها بالفنان عادل إمام في فيلم الأنس والجن عام 1985.

وأضافت يسرا، أنها أثناء وقوفها أمام الزعيم عادل إمام ويقول لها جملة “هسخطك مسخ دميم” فوجئت بدخولها في نوبة ضحك، وكذلك الزعيم، في حين تنتظر الفنانة أمينة رزق كلمة معينة للدخول لاستكمال المشهد معهم.

تابعت: “كانت السيدة أمينة رزق المفروض تدخل بعد ما نقول كلمة معينة، قعدت ساعة برة مش سامعانا ومستنية تسمع الكلمة عشان تدخل المشهد، مدخلتش، وفي الآخر شتمتنا وقالتلي: إيه قلة الأدب بتاعتكم دي أنا واقفة برة بقالي 3 ساعات”.

وعن أفلامها التي قد ندمت على الاشتراك فيها، قالت: طبعا عملت حاجات وحشة يعني، أنا عندي كام فيلم ملهمش لازمة خالص، ورفضت ذكر أسمائهم.

وعن أقرب الشخصيات لقلبها في الوسط الفني، قالت: إلهام شاهين وإيناس الدغيدي وليلى علوي.