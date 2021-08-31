أحمد العواضي يرقص من الفرح بعد سماع هذا الخبر السار بشأن زوجتة الفنانة ياسمين عبد العزيز .. وأخيراً !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/31 الساعة 08:30 مساءً (محمود الأديب)

زف الممثل المصري أحمد العوضي خبراً ساراً للجمهور عن حالة زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، معلناً خروجها من العناية المركزة.

وكتب العوضي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك:" الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة".

وأضاف:"حتى استقرار الحالة.. أعتذر لكم عن عدم ردى، لكن اعذرونى غصب عنى، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".