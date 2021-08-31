هذا الفنان أحب الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من أول نظرة ولاحقها كثيرًا وهي تهرب منه.. وهكذا كانت النهاية بعدما تقدم إليها بهذا الطلب دون خجل !

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/31 الساعة 07:30 مساءً (عمار النجار )

وى مصدر مقرب من الفنانة دلال عبدالعزيز عن حب الفنان فريد شوقي لها وتعلقة بها بعد قيامهم بالكثير من الإعمال سوياً .

وكشف المصدر أن دلال عبدالعزيز كانت تتجاهل فريد شوقي وتهرب منة بسبب تعلقها وحبها للفنان سمير غانم قبل أن يتزوجا .

وأضاف المصدر أن فريد شوقي بعدما لاحظ حب دلال عبدالعزيز للفنان سمير غانم قام بنصح سمير وأخبرة "لو إنت متجوزتهاش، هتجوزها أنا".