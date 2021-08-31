انت الان تتابع خبر لن تصدقوا كم أصبحت ثروة ياسمين صبري بعد زواجها من أبو هشيمة .. مبالغ ضخمة و غير متوقعة ستفاجئك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت تقارير صحفية عن ثروة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، وحددت ان الشركة الأولى لاحمد ابو هشيمة تجارية تتعاطى الحديد للمصريين وايضا لمواد البناء، الشركة الثانية شركة اي اي سي لادارة المصانع في الصلب. الشركة الثالثة المجموعة المصرية للإعلام، وهي شركة خدمات إعلامية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام في مصر.

أما عن ثروته، فشركاته تحقق أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً واليوم عمره 45 عاماً، ويعرف الكثير بأنه واحد من أغنى الناس في مصر والشرق الأوسط. يقدر الكثير من الخبراء ثروة أحمد أبو هشيمة بمليارات الدولارات، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

كم تبلغ ثروة ياسمين صبري بعد زوجها من أبو هشيمة في 2021



قدر خبراء ثروة ياسمين صبري بعد زواجها بحوالي 7 مليون دولار، من غير المجوهرات المختلفة التي يقدر سعرها ب 3,000,000 مليون دولار اضافة الى طائرة خاصة، و العديد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة