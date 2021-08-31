مفاجأة مدوية.. هذه هي الديانة الحقيقية للفنان سمير غانم والذي أخفاها عن الجميع وحتى عن زوجته دلال عبدالعزيز !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/31 الساعة 03:30 مساءً (عمار النجار )

انتشرت العديد من التساؤلات المختلفة حول ديانة الممثل الشهير سمير غانم، وهذا ما أدى للتعرف على سمير غانم مسلم أم مسيحي، بالإضافة الى التعرف على ديانة دلال عبد العزيز مسلمة ام مسيحية والتي تتمثل بأنها زوجة الفنان الراحل سمير غانم، والجدير بالذكر على أن الفنان قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية طوال مسيرته في هذا المجال الذي استطاع ان يكون من خلاله قاعدة جمهورية كبيرة من المحبين والمتابعين، ولذلك نوافيكم فيما يلي بالتعرف على العديد من المعلومات المختلفة والمتعلقة حول كل ما يخص ماهي ديانة سمير غانم مسلم أم مسيحي.

وهنا تجدر الإشارة بالقول على أن ديانة سمير غانم مسلم أم مسيحي هي مسلم، ويعتنق الديانة الإسلامية، وتوفي الفنان في منطقة المهندسين في مصر وبالتحديد في اليوم العشرون من شهر مايو عن عمر يناهز الأربعة والثمانون عامًا، وتوفي الفنان نتيجة تدهور كبير في حالة الصحية بعد اصابته بفايروس كورونا ومن ثم أصيب بالفطر الأسود وهذا ما أسفر عن وفاته، وكان الفنان قد قدم أخر أعمال الفنية في شهر رمضان من نفس العام، وهو عضو في ثلاثي أضواء المسرح.