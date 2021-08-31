انت الان تتابع خبر هذا ما فعلتة الشيخة لطيفة أبنة محمد بن راشد مع الفنانة نسرين طافش وأثار غضب الأميرة هيا بنت الحسين ! .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين نشرتهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

حيث شكرت نسرين طافش الشيخة لطيفة إبنه محمد بن راشد ووالدها لى منحها الإقامة الذهبية في الإمارات​ العربية المتحدة الأمر الذي أعتبره مغردون قد أثار غضب الأميرة هيا بنت الحسين.

وكانت قد ظهرت نسرين بصورتين في دبي، أمام برج خليفة، وعلّقت معلنة الخبر لكل جمهورها.