انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتعدى المحظور ببنطال شفاف يكشف ملابسها الداخلية !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهروها بصور جديدة لها من حفلها الأخير في إحدى الشواطئ بالساحل الشمالي في مساء السبت 28 أغسطس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

ونشرت«هيفاء»، مقطع فيديو ظهرت فيه وهى ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالى، وتخلت عن "الهوت شورت" المثير وظهرت مرتدية بنطلون لامع، وفوقه قميصه ربطته عقدة عند البطن وتركته مفتوحا.



يذكر أن هيفاء أحيت حفلا مؤخرا في مصر في 26 أغسطس في مدينة العلمين، وصعدت هيفاء وهبي لمسرح الحفل على أغنية «واحشني» وغنت «ما تيجي نرقص» و«شاغلة كل الناس».. وغيرها من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني.