انت الان تتابع خبر قتله بيديه.. عندما أنقذ رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم من لدغة ثعبان كبير هجم عليها وهكذا كان مصيرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم حرصها الدائم على عدم الخوض فى تفاصيل علاقتها بزوجها الإعلامى رامى رضوان، فإن النجمة دنيا سمير غانم أكدت فى أكثر من لقاء تليفزيونى أنها تشعر بالغيرة الشديدة على زوجها من المعجبات.

ورغم أن الصدفة هى التى جمعت بينهما فى بداية العلاقة فإن قصة حب دنيا سمير غانم ورامى رضوان تعتبر من أقوى العلاقات العاطفية فى الوسط الفنى.

كانت بداية التعارف بينهما من خلال لقاء عن طريق صديقتها لولى، فى أحد الكافيهات، ولم يكن الميعاد مرتبًا له، ووقعت فى حبه من أول نظرة، وبعدها سألت دنيا صديقتها عما إذا كان رامى مرتبطًا أو لديه صديقة، وبعدها بدأت علاقتهما بالصداقة وبدأت فى تطور حيث شعر كل منهما بالارتياح للآخر ثم الحب، حيث قالت دنيا: «شعرنا بقرب وارتياح وبدأنا نتبادل المشاعر الجميلة إلى أن زادت وشعرنا بأننا نفكر بنفس الطريقة وبنفس الإحساس حتى نظراتنا كانت تعبر عما نشعر به، وفى مرة اعترف لى رامى بحبه واعترفت له أنا أيضًا». ولم يمر شهران على علاقتهما إلا وأعلنا خطبتهما، وفى حفل أسطورى تم زفاف دنيا على رامى، بحضور كبار النجوم والمشاهير، وغنت دنيا فى حفل زفافها أغنية «بقينا لبعض» التى ضمتها لألبومها الأخير، وبعدها وضعت دنيا ابنتها «كيلا» التى جعلتهما أقرب إلى بعضهما.

وعن أسباب حبها لرامي فقد قالت دنيا في حوارها مع النجم أمير كرارة في أحد برامجه: "بحب فيه أنه ذكي وشاطر في شغله وطموح وعاقل كده وقليل أوي لما تلاقي حد عايز يبقى حاجة ومحترم فيه مميزات الرجولة".

ولم يمر شهران على علاقة الحب بينهما حتى أعلن رامي ودنيا خطبتهما وفي عام 2013 أُقيم حفل زفافهما الأسطوري بحضور الأغلبية العظمى من نجوم الفن والمجتمع وقد غنت دنيا لرامي أغنية بقينا لبعض التي ضمتها بعد ذلك لألبومها الأول.

وأنجبت دنيا من رامي عام 2014 ابنتهما الوحيدة كايلا وقد روت الفنانة الجميلة موقف حدث لها ولأبنتها حيث أنقذهما زوجها من موت مُحقق.

قصة الثعبان

كشفت دنيا في لقائها مع برنامج دبي كروز الذي كانت تقدمه ميساء مغربي أنها كانت برفقة ابنتها وزوجها وبعض أصدقائهم في أحد الأماكن العامة وحملت كايلا التي كانت تبكي ووقفت وبمجرد أن حملتها صرخ رامي وطلب منها أن ترفع قدمها وتبتعد لتكتشف بعد ذلك أن ثعبان كبير كان قد اقترب من لدغها لولا العناية الإلهية ووجود رامي الذي قتل الثعبان وأنقذ حياتها.