انت الان تتابع خبر أنتشار صور جريئة لنانسي عجرم .. وزوجها فادي الهاشم يدخل بحالة غضب ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - افتتحت الفنانة نانسي عجرم مساء السبت أولى حفلات "ستارز أون بورد" في أنطاليا التركية.

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستاناً باللون الزهري من دون أكمام ويتميز بريش عند منطقة الصدر ولديه فتحة عند الجانب.

واعتمدت نانسي تسريحة الشينيون وماكياجاً ناعماً، ما رأيكم بإطلالتها؟

حيث علق أحد المتابعين أن نانسي بظهورها ستكون قد أثارت غضب زوجها والسبب ظهورها برفقة رجلين.