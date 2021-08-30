انت الان تتابع خبر فتاة سعودية منقبة تقتحم مسرح أثناء تأدية رقصة شعبية وتحاول الرقص مع الرجال بدون خجل او حياء .. هذا الشاب لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارتها فحدث ما لم يكن بالحسبان ..(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول واسع لفيديو صادم تظهر خلاله فتاة سعودية منقبة وهي ترقص مع الرجال بطريقةً جريئة وفاضحة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة لمسرح في مهرجان الباحة أثناء تأدية رقصة العرضة الجنوبية. وأوضح الفيديو صعود الفتاة على المسرح ومحاولتها مشاركة مجموعة من الرجال أثناء تاديتهم لرقصة العرضة الجنوبية بإحدى فعاليات مهرجان الباحة. وقام أحد أعضاء الفرقة بمنعها وطلب منها النزول ويظهر بالفيديو مغادرة الفتاة بعد ظهور أمن المهرجان ونزولها عن مسرح الفعالية.