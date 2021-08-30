انت الان تتابع خبر العراف اللبناني ميشال حايك يباغت العالم بتوقعات غير مسبوقة عن السعودية ويتمنى من الله ان لا تتحقق .. ماذا سيحدث؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الفلكي ميشال حايك للعالم 2022 … بعد أن تحققت عدد من توقعاته العام السالف، رِجل الفلكي اللبناني ميشال حايك سلسلة من التكهنات المخصصة بالعام الجددي 2022، تختص بأحداث ستهز العالم في السنة الذي أطلق عليه “عام اللاعنوان”.





توقعات ميشال حايك للسعودية 2022

وبشأن بالمملكة السعودية، صرح ميشال حايك، إن ولي العهد محمد بن سلمان يقاوم زلزالا إعلاميا ممنهجا لتطويره، لافتاً على أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في الكوكب، مبيناً أن وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية تستهدف بعدوان.

وبين حايك، أن وريث الحكم وولي العهد السعودي يصارع الموج الذي يجابه المملكة، ملفتا النظر إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل عارم.