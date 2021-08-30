انت الان تتابع خبر حفيدة الفنانة دلال عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل بجمالها الجذاب خلال أول ظهور لها .. لن تصدقوا من تشبه؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عز الولد ولد الولد، هذا المثل الشعبي الشهير الذي نردده في كل مرة نجد فيها جد أو جدة يلعبون أو يدللون حفيدهم، وهذا ما كان يحدث مع الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم مع حفيدتهم الوحيدة.

زكانا الفنانان الراحلان دلال عبد العزيز وسمير غانم لديهم حفيدة واحدة فقط، وهي كايلا رامي رضوان، ابنة ابنتهما دنيا، والتي ولدتها في مارس – 2014، وتبلغ من العمر الآن 7 سنوات.

تعتبر كايلا من عائلة فنية كبيرة ومن الدرجة الأولى، فجدها هو سمير غانم وجدتها هي دلال عبد العزيز وخالتها إيمي سمير غانم، وزوج خالتها هو الفنان حسن الرداد.

وننشر لكم أول صور تنتشر لكايلا منذ ولادتها وكانت حينها في عمر الثانية، وصورة أخرى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي

كتب عليها أنها لكيلا حفيدة دلال عبد العزيز.