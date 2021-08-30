انت الان تتابع خبر بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. شقيقة دنيا بطمة تفجر غضبا واسعا بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، نشرت ابتسام بطمة، شقيقة دنيا بطمة، مجموعة صور ظهرت فيها مبللة من داخل حمام السباحة، مرتدية مايوه مكشوف الصدر، وتداعب زوجها الذي ظهر بدون ملابس.

ولاقت صور ابتسام بطمة وزوجها انتقادات حادة من قبل المتابعين الذين أكدوا ان هذه لحظات خاصة بين الزوجين، وذكروها بأنها لا تعيش في دولة أجنبية لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا يجب أن يكون في العلن. ولا يصح نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تغزل البعض بجمال الزوجين، معتبرين انها حريتهم الشخصية ولا يجوز انتقادهم.

يذكر ان ابتسام بطمة قد احتفلت بعقد قرانها على فؤاد قبيجو بمراكش في مايو/أيار الماضي، وترددت الكثير من الأخبار حينها حول قيام الشرطة بفض الحفل بسبب اجراءات كورونا، ما أثار انزعاج بطمة لتكشف الحقيقة من خلال منشور عبر خاصية الستوري في إنستقرام، وكتبت: "شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح ودارة معاينة وشافو انه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا".

هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع بين ابتسام بطمة وزوجها خلال شهر العسل، حيث استعرض فؤاد قبيبو زوج ابتسام وشماً (تاتو) أظهر اسمها بالكامل، وهو محفور على صدره.