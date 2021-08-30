شاهد – توريط منة شلبي في قضية خالد يوسف

بيروت - أسيل الاحمر - لا تزال قضية تسريب المقاطع الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف، والممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، تشغل الرأي العام والجمهور في مصر.

وفي الفترة الأخيرة حاول البعض الزج بإسم الفنانة المصرية منة شلبي لتوريطها في القضية.

وادعى البعض أن منة متورطة في القضية، مستندين إلى علاقة الحب التي كانت تجمع بينها وبين خالد منذ عدة سنوات.

وكانت منة على وشك إعلان زواجها من خالد، بعد فترة خطوبتهما التي كان الجميع يعلم بها، لكن وقعت الخلافات بينهما وتسببت بانفصالهما نهائياً.

وكانت أعلنت الراقثصة المصرية المعتزلة زيزي مصطفى، في نهاية العام 2017 أنها اعتزلت الفن بسبب ابنتها منة التي كانت تبكي بسبب سخرية زملائها منها في المدرسة، ما جعلها تقرر الاعتزال مبكرًا.

وفي برنامج (بالألوان الطبيعية) الذي كان يُعرض على قناة دريم، تحدثت عن سبب انفصال ابنتها (منة شلبي) عن المخرج خالد يوسف، وقالت عن خالد يوسف: «عايش حياته»، وأن “عايش حياتو سبب” كان الانفصال.

وقالت زيزي مصطفى أنذاك أنها كانت قلقة على ابنتها.

وفي مقابلة أخرى قالت إن منة أحبت خالد يوسف وسبب قلقها من الخطوبة أن خالد يوسف يعيش حياته بحرية كبيرة.

وحتى الآن لم تعلق منة على الاتهامات التي وجهت لها عبر السوشيال ميديا، وتجاهلت الأمر كله.