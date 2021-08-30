انت الان تتابع خبر الإماراتي المتحول بدر خلف يتطلق من زوجه السعودي لسبب صادم !! اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار خبير التجميل الإماراتي، بدر خلف، الجدل بمقطع فيديو كشف فيه ساخراً عن أنه مهدد بالخلع من زوجته بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيقات التواصل الاجتماعي يعلم فيها الفتيات الرقص.

وقال بدر خلف إنه يرغب في تحويل حسابه الشخصي لتعليم الفتيات الرقص، معبراً عن قلقه من رد فعل زوجته وتأثير الأمر على علاقتهما.

رقص بدر خلف



وظهر بدر خلف في مقطع فيديو اعتمد فيه على إطلالة نسائية وظهر وهو يعلم الفتيات الرقص في مجموعة من الخطوات قائلاً: "دايما أطلع أقولكم ارقصوا حتى تنحفون، الرقص رائع لتفقدوا أوزانكم، ولكن مهم ترقصون كيف، شدوا أجسامكم".

وأضاف بدر خلف في حديثه عن فوائد الرقص لفقدان الوزن: "أقسم بالله لو كنت أختار مجال تاني كنت أختار مجال الرقص، لو عليا أحول حسابي كله لمقاطع رقص وأعلمكم فيه بس مراتي راح تنخض وتخلعني".