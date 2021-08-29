انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل باب الحارة بمايوه جريء كشفت مفاتن جسدها للعلن و بكل وضوح .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة السورية كندة حنا والتي برزت في مسلسل باب الحارة بدور سارة اليهودية، صورة لها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها على المسبح بإطلالة جريئة مرتدية حمالة الصدر باللون الأخضر والأبيض، وارتدت فوقها قميص أبيض شيفون، ورفعت شعرها، مع نظارات شمسية.

ولاقت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين، ولاقت انتقادات واسعة من البعض، مطالبينها بالإحتشام وعدم السير وراء فنانات التعري، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها، مؤكدين على حريتها الشخصية.

وكانت قد كشفت الممثلة ​كندة حنا​ أن صفحة الفانز الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي، تضم ما يقرب مليون ومئتي متابع، قد تعرضت للقرصنة، طالبة التبليغ عن الصفحة بعدما فقدت السيطرة عليها،وتحمل اسم "Kinda Hanna كينده حنا" وهي غير موثقة بالشارة الزرقاء.

كما سافرت كندة حنا إلى مدينة أربيل العراقية، من اجل المشاركة في مسلسل "​ليلة السقوط​"، وذلك بعد ان اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "روز".