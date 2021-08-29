انت الان تتابع خبر تُقطّع القلوب.. دنيا سمير غانم تفجر مفاجأة ثقيلة بشأن ما ورد في الوصية التي سلمها لها والدها قبل دخوله العزل الصحي (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل نشر فيديو لحضة ظهور الفنانة دنيا سمير غانم عبر كاميرات التلفزيون، بعد وفاة والدها الفنان الكوميدي سمير غانم.

وكانت قد سجلت دنيا سمير غانم رسالة مصورة لها عرضت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة.

وفي رسالة مؤثرة منها، شكرت دنيا سمير غانم كل من ساند أسرتها أثناء الفترات العصيبة التي مروا بها، واعتبرت أن كل من أحب والدها ودعمها في محنتها أصبح فردا من عائلتها التي تفتخر بها.

كما أفصحت دنيا سمير غانم عن وصية والدها الراحل، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس.

وفي ختام رسالتها، أهدت دنيا سمير غانم تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي الدولى لسينما المرأة الخامس، لوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.