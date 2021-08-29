انت الان تتابع خبر اغتصاب جماعي لفنانة مصرية شهيرة أمام طفلها المعاق يهز مصر.. تعرف عليها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تزامناً مع الحملة الإلكترونية المصرية التي أعادت مؤخراً قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى واجهة النقاش، أعاد رواد مواقع التواصل نشر قصة اغتصاب فنانة مصرية من قبل أربعة شبان في شقتها بالقاهرة أمام ابنها المعاق.

وأفادوا بتعرض فنانة في بداية مشوارها المهني، إلى الاغتصاب على يد 4 شباب اقتحموا شقة بالهرم، وتناوبوا على اغتصابها بشكل جماعي أمام طفلها المعاق مشيرين إلى توصل قوات الأمن إلى مرتكبي الجريمة، وهم 4 شباب تمكنوا منها بالقوة بعد اقتحام شقتها واعتدوا عليها جنسيًا. و

النيابة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 21572 جنايات الطالبية: إن المتهمين "أحمد.ع" و"محمد.ن" و"محمد.ف" و"علي.ج"، واقعوا المجني عليها "أ.ح"، بغير رضاها، بأن اقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم، مهددين بإلحاق الأذى بها وبنجلها، ونزع عنها المتهم الرابع ملابسها كرها عنها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تلاه الثالث ثم الثاني، في ممارسة ذات الأفعال، كرها عن المجنى عليها، بينما كان الأول يراقب الطريق أسفل العقار، وذلك في فبراير 2017. وأضافت النيابة: كما حازوا سلاحا ناريا وسلاحا أبيض وطلقة، وسرقوا مبلغ 700 جنيه، و3 هواتف محمولة وشاشة تليفزيون وتابلت.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بحبس 3 متهمين بالسجن بالمؤبد والسجن 15 سنة لمتهم رابع.

وخلال الأيام الماضية انخرطت صفحات نسوية ومشاهير وفنانون مصريون في حملة لدعم الفتيات وتشجيع أخريات على فضح المتحرشين وكسر حاجز الصمت إزاء قضايا التحرش والاغتصاب ولاقت الحملة انتشارا واسعا.