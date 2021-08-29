انت الان تتابع خبر الجامد وصل :سيرين عبد النور تتجاوز المحظور جننت الشباب وهي تستعرض فخذيها بفستان شفاف دون حمالة صدر..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها عبر الإنستغرام، ظهرت بها بإطلالة جريئة أثارت الجدل، حيث ارتدت فستان أسود بدون أكمام مكشوفة الصدر، وشفاف عند الخصر، وكشفت عن فخذيها بطريقة مثيرة، وسدلت شعرها الأسود مع غرة قصيرة، ووضعت مكياج ناعم زاد من سحر اطلالتها.

ولاقت صورة سيرين عبد النور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين امطروها بكلمات الغزل لجمالها واثاراتها، بينما تعرضتت للإنتقاد من قبل البعض بسبب اطلالتها الجريئة والتي تجاوزت بها الخطوط الحمراء حسب رأيهم .

هذا وكانت قد استعرضت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام أجمل المشاهد والذكريات أثناء حملها بابنها كريستيانو، إذ كانت تخضع في حينها إلى جلسة تصوير ظهرت بها بإطلالات أنيقة عكست سحرها وجمالها، وروت للمتابعين أنها كانت حامل وتعاني من عوارض الحمل التي لم تخبر بها أحد وكتبت: "هون كنت حامل بكريستيانو بالشهرين وما حدا كان بيعرف وأنا حالتي حالي دوخان ولعيان نفس، ما تتصورو أديش وكل شوي أقعد أحسن ما أوقع ويقلولي شو بك؟ قلهن يمكن جعت". وعلى الصعيد الفني: أحدث أعمال سيرين هو مسلسل دور العم ، ولعبت شخصية شمس، كما أعلنت عن التحضير لجزء ثانٍ من العمل