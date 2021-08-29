انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تنشر الخوف والهلع بنبؤات مرعبة وتتوعد العرب بهذه الكوارث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حاور المذيع اللبناني رجا_ناصر_الدين ليلى_عبد_اللطيف على قناتها الخاصة على اليوتيوب وأطلقت سلسلة توقعات عن لبنان ومنها:

– نشاهد في لبنان حرق وتكسير لمؤسسات حكومية في لبنان



– الدولار في لبنان سيرتفع مجددًا ويصل الى اكثر من ٣٠ الف، لكنه سيعود وينخفض الى النصف مهما علا ارتفاعه مع نهاية السنة

– الجيش اللبناني يتلقى مساعدات من مصر وأرى وفدًا عسكريًا مصريًا يزور قائد الجيش جوزيف عون في وزارة الدفاع



– مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم يعم الشوارع اللبنانية وخصوصًا ما بين صيدا وطرابلس تحمل هذه المظاهرات مشاهد مؤثرة للعسكر اللبناني وهو يتعاطف مع هذه الحشود وسنرى العسكر منتشرًا بين صفوف الشعب.

– هاجس الخوف والقلق من وقوع حادث كبير قد يكون في عملية اغتيال او تفجير في عمل امني خطير في لبنان