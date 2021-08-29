انت الان تتابع خبر ظهور مثير للملكة.. الفنانة أحلام تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل فنانات الخليج.. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة أحلام الشمسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها أحلام الشمسى، بفستان أنيق باللون الكاشمير، ومطرز بمجموعة من النقشات والفصوص الفضية التى تبرز عن جمالها وأناقتها، كما وضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام الشمسى فى الماكياج على اللون البينك الفاتح للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بالون ناعم يتناسب مع إطلالتها.

واختارت رفع بعض الخصلات من شعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللون الفضى عبارة عن قرط وخاتم لليد.