شقيقة ملك الأردن تقهر كل أميرت الخليج بجمالها الهاشمي الخارق في أول ظهور لها .. كأنها حورية من الجنة !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة من حفل زفاف الأميرة الأردنية راية بنت الحسين، الابنة الصغرى لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال ، على الصحافي البريطاني فارس نيد دونوفان.



وكان قد أقيم حفل زواج الأميرة راية الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله في بريطانيا بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن عمر النهار بالإضافة إلى عائلة دونوفان، واقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات المتبعة لتفادي كورونا.

وتداول ناشطون في تغريدات، أن نيد دونوفان هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا تيسا دال، التي هي ابنة روالد والممثلة الأميركية باتريسيا نيل.