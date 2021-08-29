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انت الان تتابع خبر بعد مرور أيام من وفاة دلال عبدالعزيز.. لن تصدق ما فعلته فيفي عبده مع إيمي سمير غانم وأثارت غضب شقيقتها دنيا وكل جمهور والديها ؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/29 الساعة 06:00 صباحاً (عمار النجار )
نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم صورتين لوالديها الراحلين الممثلين المصريين سمير غانم ودلال عبر العزيز، على حسابها الخاص، استذكرتهم من خلالها، وقد تلقّت عدد كبير من التعليقات المواسية من قبل المتابعين، وابرزهم الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده التي كتبت: "ربنا يرحمهم يا حبيبتي في الجنة ونعيمها يا رب إن شاء الله ويصبرك وربنا".
الجدير بالذكر، أن دلال توفيت يوم 7 آب، بعد معاناتها من مضافعات فيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية، عن عمر 61 عاماً، إذ كانت تعاني من تليف بالرئة، وقد أحدث خبر رحيلها ضجة واسعة، ونعاها الكثير من المشاهير.