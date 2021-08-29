بعد مرور أيام من وفاة دلال عبدالعزيز.. لن تصدق ما فعلته فيفي عبده مع إيمي سمير غانم وأثارت غضب شقيقتها دنيا وكل جمهور والديها ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/08/29 الساعة 06:00 صباحاً (عمار النجار )

نشرت الممثلة المصرية ​إيمي سمير غانم​ صورتين لوالديها الراحلين الممثلين المصريين سمير غانم و​دلال عبر العزيز​، على حسابها الخاص، استذكرتهم من خلالها، وقد تلقّت عدد كبير من التعليقات المواسية من قبل المتابعين، وابرزهم الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ التي كتبت: "ربنا يرحمهم يا حبيبتي في الجنة ونعيمها يا رب إن شاء الله ويصبرك وربنا".



الجدير بالذكر، أن دلال توفيت يوم 7 آب، بعد معاناتها من مضافعات فيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية، عن عمر 61 عاماً، إذ كانت تعاني من تليف بالرئة، وقد أحدث خبر رحيلها ضجة واسعة، ونعاها الكثير من المشاهير.