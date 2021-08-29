انت الان تتابع خبر نجمة الرقص الشرقي دينا تصدم الوسط الفني وتعلن إعتزالها وارتداها الحجاب بشكل مفاجئ .. والسبب لا يصدق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الراقصة دينا، متابعيها على حسابها الرسميّ في انستغرام، بنشر صورٍ لها تظهر فيها بالحجاب، واكتفت بكلمة (قريباً) للتعليق عليها.

وبينما توقّع المتابعون أنّ الراقصة دينا تشوّق جمهورها لدور بعمل فني تظهر فيه بالحجاب، أبدى كثيرون إعجابهم بالحجاب عليها، وطالبوها بالإستمرار في ارتدائه.

الراقصة دينا بالحجاب

وكان من بين المعلقين على صور دينا بالحجاب، المملثلة المصرية بدرية طلبة التي كتبت تعليقاً قالت فيه: “الله ياحبيبتى ربنا يكرمك ويسعدك ياريت كل الناس تشوف قلبك كله خير اد ايه”.

تعليق بدرية طلبة على حجاب الراقصة دينا

فنياً ..

وتشارك الراقصة دينا في مسلسل “البحث عن علا”، مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هند صبري ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

ومسلسل “البحث عن علا” مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

وتم تصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

كما شاركت الراقصة دينا في حلقات مسلسل “سكن البنات” من بطولة وفاء عامر، وجسدت ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى.

الراقصة دينا وعمليات التجميل

ومؤخراً، نفت الرّاقصة دينا، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجرائها لعملية تجميل في وجهها بعد ظهورها في مهرجان أسوان الدولي للمرأة.

وقالت في تصريح لـصحيفة “اليوم السابع“: “خمسة وخميسة لأ طبعا معملتش أي عمليات تجميل ودى أول مرة في حياتى محطش مكياج، يمكن عشان كده الناس أول مرة تشوفني”.

واضافت: “السر في نضارة بشرتي إنني تركت التدخين منذ 6 شهور وهذا عمل فرق كبير في وجهي لأن السجائر تؤثر على منطقة الفم ومنطقة أسفل العين، كما أنني لم أضع مكياجاً أثناء ظهوري في مهرجان أسوان للمرأة”.