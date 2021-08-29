انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. سقوط فستان فنانة شهيرة وحمالة صدرها خلال جلسة تصوير .. لن تصدق من تكون ؟ اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لنجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر، خلال خضوعها لجلسة تصوير​ خضعت لها لصالح مجلة Elle، وظهرت كايلي في الصورة وهي تستعرض قوامها وجمالها بفستان ضيق، مكشوف الذراعين، وقصير جدا كشف كامل فخذها، ولكن اللافت في الصورة ان الجزء العلوي من فستانها سقط، وظهرت حمالة صدرها التي كادت تسقط أيضا.

واثارت الصورة الكثير من الجدل بين المتابعين الذين رجحوا ان الصورة تم تسريبها دون علم كايلي، واعتبروها فضيحة ثقيلة، لكن رجح البعض ان كايلي جينر تعمدت التقاط الصورة بهذه الطريقة لأن لا مشكلة لديها بعرض مفاتنها واثارة الجدل، خصوصا انها ظهرت في صور اخرى بحمالة صدر سوداء، ولم تعلق على صورة سقوط فستانها، او توضح، فهذا يؤكد انها تعمدت نشرها.

وحصلت هذه الصور على عدد كبير جدا من الاعجابات، والتعليقات التي تغزلت بجمالها واثارتها.

كايلي جينر نجمة تلفزيون الواقع، بدأت حياتها كعارضة أزياء مع خط سيرز "Crush Your Style". وقامت بالتقاط الصور مع مجلة OK!, كانت جينر على غلاف مجلة Teen Vogue، وقد ظهرت أيضًا على غلاف مجلة Seventeen، وفي 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع اختها كيندل وأنشأتا تصميمات خاصة بهما تدعى (كيندل وكايلي).