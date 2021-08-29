انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تبكي بحرقة وقبلها يعتصر الماً بعد حدوث هذا الامر من اقرب المقربين اليها وتذكر والديها بكلمات تبكي الحجر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الفنانة إيمي سمير غانم القلوب بكلمات مؤثرة لوالدتها، دلال عبد العزيز، ونشرت الفنانة الشابة صورة للنجمة الراحلة علقت عليها بكلمات تفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن والمتابعين.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لدلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بمضاعفات فيرس كورونا، وعلقت عليها: "بحبك يا مامي و بتعذب منغيرك، الحمدلله علي كل شئ ، ربنا يرحمك يارب"،.

وتفعل معها عدد كبير من نجوم الفن والمتابعين اللذين حاولوا تقديم كلمات الدعم للفنانة الشابة وشقيقتها.

إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها

رسالة إيمي سمير غانم التي تفاعل معها الجمهور ليست الأولى، فمن وقت لآخر تترجم الفنانة الشابة ما تشعر به من خلال مجموعة من المنشورات التي تشارك بها جمهورها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي، انستقرام، وسبقت وشارك ابنة الفنانة الراحلة الجمهور بكلمات مؤثرة تفاعل معها محبيها ومحبي والديها الراحلين.

وبمجرد نشر إيمي سمير غانم لصورة النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وتعليقها عليها برسالتها الؤثرة، تفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن بينهم الفنانة إسعاد يونس والتي علقت بكلمات: "قلبي عندك و معاكي يا بنتي انتي و دنيا، الله يطبطب علي قلوبكم و يصبركم و يصبرنا و يلهمنا الصبر و القبول"، أما فيفي عبده فشاركت إيمي سمير غانم بكلمات: "ربنا يرحمهم ويصبركم علي فراقهم"، وعلقت رانيا محمود ياسين وكتبت: "ياحبيتي قلبي عندك الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته".

كما شارك عدد من نجوم الفن الفنانة إيمي سمير غانم بتعليقاتهم والتي من بينها تعليق هنا شيحة حيث كتبت الفنانة الشابة: "حبيبتي ايمي يارب حبيبتي يطمن قلوبكم و يصبركم علي فراقها"، أما الفنانة ميساء مغربي والتي كانت قد كشفت عن صلة قرابة تجمعها بعائلة سمير غانم، فشاركت الابنة الصغرى للنجم الراحل بكلمات: "الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مقامها الجنة".

الأمر لم يقتصر فقط عند مجرد تعليقات نجوم الفن، وإنما لأسرة سمير غانم رصيد كبير في قلوب الجماهير، فبمجرد نشر إيمي سمير غانم رسالتها لوالدتها تفاعل معها عدد كبير من المتابعين بكلمات منها: "ا معاكي ويقويكي هي اكيد في مكان احسن من هنا شدي حيلك يا ايمي ربنا موجود يارب ترجعي تاني تبقي كويسة"، "حبيبتي ربنا يصبرك ويربط على قلبك هى فى مكان احسن فى الجنه ونعيمها ان شاء الله "، "اللهم لا اعتراض. الله يرحمها ويرحم الاستاذ سمير. ويصبرك انت ودنيا ويخليكم سند لبعض".

كما جاء في تعليقات الجمهور: "حبيبتى ربنا يرحمها ويغفر لها ان شاء الله الجنة ونعيمها ربنا يصبرك ويصبرنا ربنا كبير يا حبيبتي"، "عائلة سمير غانم مش بس مجرد أسرة فنية كنا بنحب أعمالهم، لكن رحيل الأم والأب حسسنا إننا فقدنا ناس من عائلااتنا إحنا فالله يصبرك أنتي وأختك ويربط على قلوبكم أنا نفسي مش عارفة أتخيل اللي انتو حسينه، بندعيلكم كلنا دايما".

رسالة إيمي سمير غانم ليست الأولى لوالديها، وإنما سبق وشاركت الفنانة الشابة جمهورها برسائل طالبت فيها من متابعيها الدعاء لوالديها اللذان رحلا عن عالمنا بعد رحلة مع مضاعفات فيروس كورونا التي أنهت حياتهما.

دنيا تخلع ثوب الحزن

خرجت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن حزنها من أجل صديقها وزميلها الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وجاء أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها على الفيديو الرومانسي الذي نشره المنتج محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه الخاص بموقع وتطبيق إنستقرام والذي يوثق لحظة قيامه بطلب يد حبيبته للزواج بطريقة رومانسية وعلى طريقة "الخواجات" بحسب تعليقه.

وتركت دنيا سمير غانم تعليقا قالت فيه: "يا حبايبي ربنا يسعدكم يا رب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك".

ويعتبر هذا التعليق الأول للفنانة المصرية لأحد زملائها خلال حالة الحزن التي تعيشها هي وشقيقتها إيمي بسبب وفاة والديهما دلال عبد العزيز وسمير غانم، وساند عدد من رواد السوشال ميديا الفنانة المصرية من خلال الردود على تعليقها، وطالبها البعض بالخروج من حالة الحزن والحداد التي تعيشها.

رحيل دلال عبدالعزيز وسمير غانم وتعيش إيمي ودنيا سمير غانم حزناً كبيراً منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذي لم يبدأ برحيل دلال فقط بل بدأ منذ الـ20 من مايو الماضي برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلاً طويلاً من الحزن.

ومع رحيل سمير غانم كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وحتى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، لم تكن تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل، سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو/أيار الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر ناهز 84 عاما، نتيجة فشل كلوي تعرض له بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله للمستشفى.