انت الان تتابع خبر بعد زواجة من سعودي.. الإماراتي المتحول بدر خلف يفجر الانترنت بصور طفلتة في أول ظهور لها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك بدر خلف الشخصية المثيرة للجدل في عالم السوشيل ميديا الصُورة الأولى لطفلته الجديدة والتي رزق بها منذ أيام.

وأظهرت الصُورة التي تم مشاركتها الطفلة مع تغطية وجهها بـ إيموجي وهي في أحضان والدتها وعلق بـ "يارب احفظ لي زوجتي وبناتي من كل شر"



وأطلق الجمهور الذي كان في صدمة لأن معظمه لم يكن يعلم أن بدر متزوج وله طفلتان عدة تعليقات ساخرة منها "أحد منجلط مثلي يا جماعة؟1".

وتابع آخر "في سؤال براسي زوجتك من وين تحمل بعيالك دامكم حرمتين"...وجاء في تعليق أحدهم "الف مبروك تتربى بعزك بس اتمنى تستفيق من هذا الدورترى حرام بناتك بعد كم يوم يكبرون ويشوفون هذا حال أبوهم حتى وإن كان انت غير بالواقع بس هذا وقتنا وقت المواقع وهي اللي تحكم على البشر".

بدر وإثارة الجدل جزء لا يتجزأ، إذ كان قد شارك خلال عيد الفطر فيديو راقص له وهو يرتدي حمالة الصدر وفستان أنثوي إضافةً إلى وضعه المكياج على وجهه.

وبالطبع كان التساؤل وقتها حول ما إذا كان بدر قد خضع لعملية تركيب صدر، إذ أنه كان سبق وان أطل منذ أيام وهو يرتدي منشفة استحمام ولفت النظر وقتها تضاريس المنطقة الأعلي من جسده والتي بدت منتفخة كأنما يملك صدر حقيقي.

خلف كان منذ أيام أيضاً قد شارك فيديو راقص له على أنغام أغنية "ميريام فارس"، وظهر في الفيديو ببطن مكشوف وهو يحث الفتيات على الرقص والحركة من أجل جمالهن، وسخر الجمهور من بدر بتعليقات عديدة كان منها "إثارة واغراء برعاية الحمالات السودا"...وتابع أحدهم "لن تصبح أنثى يا بدر".

ويذكر أن الشاب كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.