انت الان تتابع خبر عــاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع بخصوص الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز (تفاصيل محزنه) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ الفريق الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم السبت ، الوسط الفني والجمهور المتابع لحالة الفنانة الصحية، بخبر صدم الجميع.

وقد انتشرت أنباء صحافية أن الفنانة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ ستخضع لجراحة جديدة في جنيف لتلافي الخطأ الطبي الذي تخلّل الجراحة التي أجرتها في القاهرة. ومازال الغموض مسيطراً على حالة ياسمين الصحية، فلم يتم الإعلان عن أي تفاصيل رسمية عن موعد مغادرتها البلد.

وكانت قد أكدت مصادر مقربة من ياسمين عبد العزيز وزوجها الممثل المصري ​أحمد العوضي​، أن العلاقة بينهما على ما يرام ولا توجد أي خلافات بينهما، وأن شائعة الإنفصال خرجت بهدف إثارة حالة من الجدل.

ويذكر أن ياسمين أرادت أن تذهب إلى سويسرا لأنها تريد الاطمئنان على صحتها في الخارج، بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي.

وكانت ياسمين قد تعرضت لأزمة صحية منذ حوالى الشهر، نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/ تموز.

وبعد 26 يوماً من العلاج في المستشفى، تم نقل ياسمين إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.