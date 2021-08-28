انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة تعرض نفسها للجمهور بكل وقاحة .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من خلال صورها الأخيرة لوحظ أن وجه دنيا بطمة بدا منتفخاً أكثر من العادة ما أثار الشكوك حول خضوعها لحقن البوتوكس.

إلى ذلك أبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من دنيا بطمة، بسبب ظهورها بملابس جريئة كشفت عن مناطق كثيرة من جسدها.

حيث ظهرت في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مرتدية قطعتين من الملابس مؤلفتين من توب مربوطة فوق الصرة كشفت عن جزء من بطنها وشورت قصيراً وجاءت الإطلالة بألوان مزركشة غلب عليها اللونان الأخضر والأزرق، وظهرت ايضا بشورت قصير يبدي افخاذها ومناطق حساسة من جسدها الذي حوّلته الى معرض على الانستغرام.

واستعرضت دنيا أيضاً أكسسواراتها وساعتها في صورة أخرى وخواتمها، وقد منعت دنيا التعليقات على الصور لأنها تدرك أنها يمكن أن تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها الجريئة.

إشارة إلى أن دنيا بطمة أثارت اجدلاً كبيراً بين الجمهور بعد نشرها صورة لها بملابس البحر كما وطالت الإنتقادات أيضاً زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بسبب إطلالة دنيا بالمايوه