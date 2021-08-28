انت الان تتابع خبر اتفرج صورة نادرة لـ زوجة صدام حسين المقيمة بالأردن تشعل مواقع التواصل وتثير ضجة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لاقت صورة نادرة لزوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الأولى، ساجدة خير الله طلفاح، نشرتها ابنتها رغد تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل.

الصورة التي نشرتها “رغد” على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) ظهرت فيها وهي طفلة مع والدتها السيدة ساجدة وأختها رنا صدّام حسين.

وتفاعل المغردون بشكل كبير مع الصورة، وترحم المعلقون على صدام حسين وأبدوا تعاطفهم مع أسرته.

يشار إلى أن الرئيس العراقي الأسبق تزوج ثلاث مرات، وتبقى أشهرها زوجته الأولى ساجدة خير الله طلفاح، التي اقترن بها صدام حسين عام 1963 وأنجبت له ابنيهما عدي وقصي، وثلاث بنات هما رغد ورنا وحلا، وفرت ساجدة بعد الاجتياح الأمريكي، إلى الأردن مع بناتها، ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى.

وفي حوار سابق لها قالت حفيدة الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، حرير حسين كامل، إن الدول العربية وفرت لنا المقومات الرئيسية للمعيشة كأوراق ثبوتية، وراتب شهري، ومنزل للسكن، وبقي الحال على ما هو عليه إلى اليوم.

وأضافت حرير، أن لصدام 15 حفيداً، منهم من يقيم في المملكة الأردنية، وكذلك هي وأمها (رغد) وخالتها (رنا)، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة (حلا) في ضيافة دولة قطر.

ولرغد ثلاثة أبناء هم علي وصدام ووهج بالإضافة الى ابنتين هما حرير وبنان، اما رنا فهي أم لثلاثة أولاد هم أحمد وسعد وحسين وابنة واحدة هي نبعة.

ويدرس حسين، وهو أحد أبناء رنا صدام حسين، في مجال التسويق بأحدي الجامعات النخبوية في الأردن.

ولصدام ابن ثالث هو علي الذي انجبه من زوجته الثانية سميرة الشهبندر في العام 1982، لكن ذكره علنا كان محرما، ويعتقد أنه يقيم مع أمه حاليا في كندا.