انت الان تتابع خبر اتفرج : خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة يفاجئ الجميع وينشر صورة فاضحة يكشف عن حمل زوجته بطفلهما السابع..والجمهور في حالة صدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل الأعمال ​خالد مقداد​ وزوجته مروة، وأشاروا إلى حملها بعد أيام من الإحتفال بزفاف إبنهما الوليد.



ونشر المتابعون صورة لـ خالد يظهر فيها برفقة زوجته في أحد المطاعم، وكُتب تعليق أُعلن فيه حمل مروة مقداد: "انتهينا من قصة عرس وليد والخبر الجديد صدمة.. خالد مقداد يعلن عن طفل جديد سينضم إليهم بعد تسعة أشهر".



وصدم الخبر متابعي خالد و​الوليد مقداد​، منهم من هنأهم وآخرين نفوا الخبر، إذ تبين أن خالد لم يعلن عن حمل زوجته، ولم ينشر صورة حديثة جمعته بـ مروة وكتب عليها أنهما في انتظار مولود جديد.