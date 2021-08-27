انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفل غدي بشارة نجم برنامج ذا فويس على قناة MBC ..شاهدوا كيف تغير شكله وكيف أصبح بعد كل هذه السنوات .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهر طفل برنامج ” ذا فويس كيدز ” بصورة جديدة حيث تغير شكلة والذي لم يعد كما كان .

وعبر حسابة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، نشر غدي بشارة صورة جديد برفقة والدة .

حيث علق على الصورة بـ (نهار حلو انشاءالله...مين بلش مدرسة ؟)

تفاعل الجمهور بشدة مع أحدث ظهور لـ غنى بو حمدان حيث بدت وكأن مر سنوات عدة وليس 5 أعوام فقط، حيث اختلفت ملامحها فأصبحت شابة جميلة، وانهالت الكثير من التعليقات على صورها التي تسألها عن عمرها الآن، فجاءت الإجابة من قبل محبيها بأنها الآن 16 عاماً.