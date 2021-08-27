انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو : رقص شرقي بلباسٍ مكشوف لــ"أبنة فيفي عبدة " يثير الغضب على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر فيديو قديم تظهر فيه الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة الراقصة فيفي عبدة، وكانت ترقص فيه مع الأصدقاء ووالدتها في إحدى الحفلات.

وأخذت فيفي عبده بيد ابنتها التي كانت تقف بعيد عنها لترقص في وسط الأصدقاء وترقص.

وبدأت عزة في الرقص وكأنها تحترف الرقص فكما نقول ابن الوز عوام، ولكن لا نعلم ما دار في ذهنا جعلها تغير من طريقة رقصها وتحرك أكتافها فقط.

يذكر أن عزة مجاهد شاركت والدتها بطولة مسلسل مملكة الغجر، والذي عرض في رمضان 2019.