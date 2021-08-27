انت الان تتابع خبر هالة صدقي تكسر حاجز الخوف لديها وتبوح بسر خطير :"دلال عبد العزيز لم تمت" وإيمي سمير غانم يجن جنونها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعربت الفنانة هالة صدقي عن استيائها الشديد، لتعرض الفنانة نيللي كريم، لهجومٍ حاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حفل زفافها، مُعتبرة إياها «حملات إلكترونية».

وأبدت هالة صدقي، خلال حديثها لـ«الوطن»، استياءها من هجوم البعض على نيللي كريم، لزفافها بعد أربعة أيام من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلة إنّ «دلال عبد العزيز لم تمت في قلوبنا ولاكن خبر وفاة دلال لم يُعد مفاجئًا لعدد كبير بالوسط الفني، إحنا عارفين من شهرين إن الموضوع خلص.. عارفين ومقدرين».

وتساءلت الفنانة هالة صدقي، بقولها: «الناس مش عاوزة نيللي كريم تفرح بزواجها ولا أصدقاءها يكونوا معاها؟.. لو كلنا مرحناش فرح نيللي طيب فين الفرحة بقى؟ هي هتفرح إزاي؟.. زي ما بنجامل في الحزن لازم نجامل في الفرح».

وكانت الفنانة هالة صدقي، نشرت صورة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة عليها بقولها: «زي ما في حياتنا أحزان في كمان أفراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في أصعب التجارب وهي الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللي وادعوا لهم بالتوفيق».

وفوجئت الفنانة هالة صدقي، بتعليق من أحد متابعيها، قائلًا: «لو تستني كام يوم بنات دلال عبد العزيز هيزعلوا مش يصح»، لترد عليه بقولها: «نيللي لا تعرفهم على المستوى الشخصي ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها».

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، ليُخيم بعدها الحزن على الوسط الفني وكذلك مُحبيها، لرحيلها السريع بعد زوجها الفنان سمير غانم.