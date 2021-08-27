انت الان تتابع خبر أنا بتعذب من بعدك يا أمي : إيمي تنهار بعد احتفال زوجها حسن الرداد والفنانون يجن جنونهم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رسالة مؤثرة كتبتها الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على إنستجرام، أعربت فيها عن حبها لوالدتها، كما دعت لها بالرحمة قائلة: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب»، لتنهال بعدها الدعوات ورسائل المساندة والمواساة من الوسط الفني لها ولشقيقتها.



أول المعلّقين على المنشور كانت الفنانة إسعاد يونس، قائلة: «قلبي عندك ومعاكي يا بنتي أنتِ ودنيا، الله يطبطب على قلوبكم ويصبركم ويصبرنا ويلهمنا الصبر والقبول»، وبعدها علّق الفنان شيكو: «ربنا يرحمها ويصبركم».

وأضافت الفنانة بدرية طلبة: «ربنا يرحمهم ويصبرهم على فراقهم»، وعلّقت الإعلامية بوسي شلبي: «الصبر والدعاء والصدقة يا حبيبتي».